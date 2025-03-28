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ВМФ России планируют усилить восьмью атомными подлодками

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил о планах строительства для ВМФ России восьми атомных подводных лодок - пяти многоцелевых и трех стратегических.

В четверг Путин, находясь в Мурманске, вышел на связь с предприятием "Севмаш" (Северодвинск) и принял участие в церемонии спуска на воду новой атомной подлодки "Пермь" модернизированного проекта "Ясень-М".

"Планируется построить еще пять таких кораблей", - сказал Путин на встрече с экипажем многоцелевой атомной подлодки "Архангельск".

"Плюс еще три корабля "Борей-А", - сообщил президент.

Проекты "Ясень-М" и "Борей-А" относятся к четвертому поколению подлодок.

"Ясень-М" вооружены крылатыми ракетами "Оникс", "Калибр", а также гиперзвуковыми ракетами "Циркон".

Серия атомных подводных крейсеров четвертого поколения проекта "Борей" и "Борей-А" вооружена межконтинентальными баллистическими ракетами "Булава".

ВМФ России Владимир Путин Борей-А Мурманск
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