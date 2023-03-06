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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Одобрен проект реконструкции шлюзов Городецкого гидроузла на Волге

Реконструкция гидроузла поможет решить проблему судоходства на Волге

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на первый этап реконструкции судоходных шлюзов №15-16 Городецкого гидроузла на Волге выше Нижнего Новгорода, включающей строительство дополнительной камеры шлюза, говорится в госреестре на сайте ведомства.

Как сообщает пресс-служба ФКУ "Ространсмодернизация", реконструкция судоходных шлюзов обеспечит гарантированную глубину 4 метра для судоходства между Нижним Новгородом и Городцом, увеличит пропускную способность участка с 12 млн до 32 млн тонн грузопотока, а также создаст условия Единой глубоководной системы европейской части страны для международного судоходства.

По данным "Ространсмодернизации", проект реконструкции Городецкого гидроузла включает реконструкцию шлюзов №15-16 со строительством в нижнем подходном канале второй камеры шлюза №15а, а также проведение капитальных дноуглубительных работ на участке судового хода протяженностью 40,5 км до проектной глубины 4,5 метра.

Реконструкцией Городецкого гидроузла занимается АО "Монолитное строительное управление - 1" ("МСУ-1"), получившее подряд стоимостью 21,773 млрд рублей. Реконструкция гидроузла финансируется из федерального бюджета, завершить ее планируется до конца 2024 года.

Главгосэкспертиза
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