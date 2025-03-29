Два мирных жителя ранены в Курской области

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Мужчина пострадал в результате атаки украинского дрона, еще один мирный житель ранен из-за наезда на мину в Курской области, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

"Сегодня вблизи деревни Новая Николаевка Рыльского района, которая относится к закрытой территории, украинский БПЛА атаковал работающий в поле трактор. В результате атаки пострадал мужчина 1966 года рождения (...) В селе Нехаевка при проведении весенне-полевых работ трактор наехал на мину, ранен тракторист", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

По данным Хинштейна, оба пострадавших доставлены в больницу, им оказывается помощь.