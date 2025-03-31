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Минобороны РФ сообщило об авиаударе по опорному пункту ВСУ в Курской области

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Российская авиация нанесла удар по опорному пункту украинской армии в одном из приграничных районов Курской области, сообщили в Минобороны РФ в понедельник.

"Самолет Су-34 в сопровождении истребителя Су-35С выполнил взлет с аэродрома базирования и нанес бомбовый удар по указанной цели", - говорится в сообщении.

По информации военного ведомства, опорный пункт ВСУ был поражен.

В воскресенье Минобороны РФ сообщало о наступательных действиях российской армии на курском направлении. Авиационные и артиллерийские удары по ВСУ также были нанесены в районе ряда населенных пунктов Сумской области.

Хроника 24 февраля 2022 года – 31 марта 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Курская область
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