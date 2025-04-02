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Песков отметил отсутствие реакции США на нарушение Киевом моратория по энергообъектам

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Реакции американской стороны на факты несоблюдения Украиной моратория, связанного с ненанесением ударов по энергетической инфраструктуре, не было, Россия, со своей стороны продолжает его выполнять, заявили в Кремле.

"Российская сторона продолжает придерживаться этого моратория, нарушение Киевом этого моратория, а точнее, по сути, неприсоединение Киева к этому мораторию, продолжается", - сказал на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Это положение дел, отметил он, доводится до сведения американской стороны. "Что касается ответов (со стороны США - ИФ), наверное, все, что было по линии МИД, вам лучше обратиться в Министерство иностранных дел. Но пока каких-то реакций на такое поведение киевского режима не было", - сказал он.

"Мы продолжим нашу работу с американцами. Будем доводить до них терпеливо, собственно, реальное положение дела и нежелание Киева что-то делать для мира", - сказал также Песков в ответ на просьбу прокомментировать слова президента США Дональда Трампа о возможности введения новых санкций против России, в том числе касающихся ее нефтяного сектора, в случае констатации, по его мнению, нежелания России двигаться к урегулированию конфликта.

"Здесь я не хотел бы комментировать ничего за исключением того, что президент Путин остается открытым к мирным переговорам. Президент Путин остается открытым к поискам украинского урегулирования политико-дипломатическими методами. И то, что Россия по договоренности с американской стороной заявила о том, что она присоединяется к мораторию, к временному мораторию на удары по объектам энергоинфраструктуры - это как раз является самым красноречивым свидетельством тому", - сказал пресс-секретарь.

По его словам, "вместе с тем мы наблюдаем абсолютное нежелание киевского режима идти такой же дорогой".

Дмитрий Песков МИД США Украина
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