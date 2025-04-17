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Сергей Глазьев назначен госсекретарем Союзного государства

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с заместителем государственного секретаря Союзного государства Сергеем Глазьевым в четверг сообщил ему о назначении госсекретарем СГ, сообщила президентская пресс-служба.

"Глава государства рассказал о решении лидеров двух стран, чтобы Сергей Глазьев сменил Дмитрия Мезенцева на посту Государственного секретаря Союзного государства", - говорится в сообщении.

"Мы договорились с Владимиром Владимировичем Путиным, что ваш вклад в строительство Союзного государства должен быть весомым. Он хорошего мнения о вас. Мое мнение вы давно знаете. Поэтому мы определились. В связи с тем, что заканчивается срок пребывания в этой должности Дмитрия Мезенцева и он уходит на другую работу", - сказал Лукашенко, которого цитирует пресс-служба.

Президент Белоруссии заявил, что две страны могут в рамках Союзного государства построить отношения теснее, чем в унитарном государстве.

"Так случилось, что у нас два государства существует. Будем выстраивать отношения. Я часто говорю: мы достаточно умные люди, чтобы выстроить единую систему взаимодействия, построить наши отношения даже теснее, чем в унитарном государстве. Может, слишком амбициозно, но тем не менее мы эту задачу должны решить. В противном случае (вы видите, что происходит вокруг нас) нам не быть и не существовать", - заявил он.

Лукашенко отметил, что Путин также нацелен на то, чтобы страны "поддерживали самые тесные отношения".

"Эта формула "единое Отечество - два государства", я думаю, на сегодняшний день - это реализуемая идея. У нас Отечество от Бреста до Владивостока, я это подчеркиваю еще с тех времен", - добавил белорусский президент.

Ранее сообщалось, что Путин назначил Мезенцева своим полпредом в Конституционном суде.

Мезенцев, который ранее занимал пост генсека Союзного государства России и Белоруссии сменил на этой должности Александра Коновалова, который стал судьей Конституционного суда РФ.

РФ Белоруссия Александр Лукашенко Сергей Глазьев Дмитрий Мезенцев Александр Коновалов
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