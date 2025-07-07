Экс-министру юстиции Коновалову присвоен высший квалификационный класс судьи КС

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин присвоил бывшему министру юстиции Александру Коновалову высший квалификационный класс судьи КС.

"Присвоить высший квалификационный класс судье Конституционного суда РФ Коновалову Александру Владимировичу", - говорится в сообщении на официальном портале правовой информации.

В апреле 2025 года президент освободил Коновалова от должности полномочного представителя главы государства в Конституционном суде в связи с его назначением на должность судьи КС.

Начиная с 2005 года, в разное время Коновалов занимал должности прокурора республики Башкортостан, полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе, министра юстиции, полпреда президента в Конституционном суде.