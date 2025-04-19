Новые выбросы мазута обнаружены на одном участке побережья в Анапе

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Мониторинговые группы в субботу выявили незначительные выбросы нефтепродуктов на одном из пляжей города-курорта Анапы, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

"19 апреля новые выбросы мазута обнаружили на одном участке побережья Анапы. (...) Представители Выселковского района сообщили о незначительных выбросах нефтепродуктов на закрепленном участке. Они работают на пляже отеля "Пляжный поселок", - говорится в сообщении.

Новые выбросы мазута убирают в первую очередь, после этого муниципальные команды продолжают деликатную очистку пляжей с помощью сит и граблей.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего произошел разлив топлива. По данным Минтранса РФ, при крушении были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута. На Кубани, в Крыму и Севастополе введены режимы ЧС.