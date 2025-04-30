Песков прокомментировал слова Трампа о нежелании Путина остановить боевые действия

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин поддерживает инициативу по перемирию на Украине, но необходимо урегулировать существующие нюансы, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Президент Путин, я напомню вам, выступая в Кремле на пресс-конференции, сказал, что он поддерживает эту инициативу к установлению перемирия, поддерживает, но перед тем, как на это пойти, нужно ответить на ряд вопросов и урегулировать целый ряд нюансов, которые тоже президент Путин перечислил", - сказал Песков, комментируя заявления президента США Дональда Трампа о том, что Путин не хочет останавливать боевые действия.

"Мы понимаем, что Вашингтон хочет достичь быстрого успеха в этом процессе, но в то же время надеемся, что есть понимание, что урегулирование украинского кризиса - слишком сложный (процесс), там много вопросов и деталей, которые нужно разрешить перед урегулированием", - добавил Песков.

Он подчеркнул, что соглашение нужно заключать "с Украиной, а не США". Он отметил, что Вашингтон выступает посредником в этих переговорах, и в Москве "благодарны США за эти усилия".

Песков напомнил, что недавно президент Владимир Путин вновь выразил готовность к проведению прямых переговоров с Украиной, однако Киев никак не отреагировал на это предложение.

Президент Владимир Путин 28 апреля объявил перемирие с 8 по 11 мая в связи с 80-летием Победы. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, предложил установить 30-дневное перемирие. В Москве ответили, что 30-дневное прекращение огня потребует урегулирования ряда нюансов.