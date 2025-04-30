Суд признал законным арест экс-гендиректора "Русагро" Басова по делу основателя компании

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Московский городской суд отклонил жалобу защиты на арест бывшего генерального директора "Русагро" Максима Басова, проходящего обвиняемым по делу основателя группы Вадима Мошковича, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Постановление Мещанского суда Москвы от 27 марта 2025 года, которым в отношении Басова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 25 мая 2025 года, оставлено без изменений, апелляционная жалоба, поданная на постановление, - без удовлетворения", - заявили в пресс-службе в среду.

Защита просила отменить постановление первой инстанции и отправить Басова под домашний арест.

Как отметили адвокаты Басова Дмитрий Кравченко и Руслан Кожура, защита намерена добиваться освобождения своего клиента в кассационной инстанции. По словам Кравченко, выводы Мещанского суда, который не посчитал деяния обвиняемых предпринимательскими, "совершенно антиправовые". "Констатация того, что это не предпринимательские действия, поскольку следствие их считает преступными, лишены правового смысла. В данном случае все деньги частные, а предметом разбирательства являются взаимоотношения предпринимателей вокруг коммерческих активов", - сказал адвокат "Интерфаксу".

"Ни у Мошковича, ни у Басова не было никаких полномочий, которыми они могли бы злоупотребить, как это вменяется следствием", добавил Кожура.

Басову вменяется особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159) и организации злоупотребления полномочиями (ч. 3 ст. 33 - ч. 2 ст. 201 УК РФ).

Аналогичное обвинение предъявлено также находящемуся под стражей Мошковичу.

Оба фигуранта не признают вину.

Как сообщалось, уголовное дело связано с хищениями при покупке "Русагро" акций холдинга "Солнечные продукты". По данным правоохранительных органов, ущерб по делу составляет порядка 1 млрд руб.

Защита Мошковича поясняла в суде, что заявителем по делу выступил бизнесмен Владислав Буров - основатель "Солнечных продуктов". Буров и кипрская компания "Солпро" - по данным СМИ, учредитель "Солнечных продуктов", бенефициаром которой называют бизнесмена, признаны потерпевшими по делу.

Также потерпевшим признан производитель продукции для агропромышленности "Сингента" - российская "дочка" корпорации Syngenta AG в лице Комитета по контролю и управлению государственным имуществом Китая. Согласно сообщениям СМИ, компания на момент совершения сделки по покупке "Русагро" акций "Солнечных продуктов", с которым связано уголовное дело Мошковича, была одним из кредиторов "Солнечных продуктов".

"Сингентой" по уголовному делу заявлен иск о возмещении ущерба почти на 1 млрд руб.

"Русагро" в настоящее время это один из ведущих агрохолдингов РФ. Выручка группы в 2024 году составила 340,1 млрд рублей, что на 23,2% больше, чем в 2023 году.