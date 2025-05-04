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Путин заявил о правильности решения поддержать крымчан в 2014 году

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин считает, что поддержка в 2014 году крымчан была правильным решением, несмотря на западные санкции против России.

"Вот смотрите, мы вынуждены были просто в 2014-м году принять решение о поддержке крымчан и севастопольцев. Потому что другой способ поведения означал отдать их на растерзание. Я исходил из того, что он будет сопряжен, безусловно, с известными серьезными трудностями. Так и получилось: сразу санкции пошли в 2014-м году. И мы, думаю, что правильно поступили, что тогда сделали то, что мы сделали", - заявил он в интервью в фильме "Россия. Кремль. Путин. 25 лет".

Отрывок фильма выложен в телеграм-канале "Вести".

Владимир Путин Крым
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