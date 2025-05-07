Митюшов обжаловал решение о взыскании с него активов в Башкирии

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Бывший топ-менеджер энергетического блока группы "Газпром" Алексей Митюшов, с которого суд взыскал в доход государства акции и доли промышленных предприятий в Башкирии, обжаловал судебное решение, сообщается в картотеке арбитражных дел.

Апелляционная жалоба зарегистрирована в канцелярии суда 7 мая, дата ее рассмотрения пока не назначена.

4 апреля Арбитражный суд Башкирии удовлетворил требования Генпрокуратуры в полном объеме. Истец в заявлении от 24 января потребовал применить последствия недействительности ничтожных сделок и взыскать в доход государства акции и доли промышленных предприятий Башкирии.

По мнению надзорного ведомства, фигурант дела, находясь в должности директора ООО "Газпром энерго" и будучи членом коллегиальных органов управления дочерних предприятий ПАО "Газпром", использовал в незаконных схемах подконтрольные ему российские общества "для монополизации ряда стратегических предприятий в Башкирии", став их бенефициарным владельцем. В группу таких предприятий вошли AO "Салаватнефтемаш", АО "Салаватнефтехимремстрой", ООО "Нефтехимремстрой", ООО "Техцентр", ОАО "Подземнефтегаз", ООО "Салаватский катализаторный завод", ООО "РемЭнергоМонтаж".

В число ответчиков по делу вошли ООО "Управляющая компания "Меркури кэпитал траст", Митюшов и ООО "Корпоративный центр", АО "Салаватнефтехимремстрой" (прежде определенное как третье лицо по делу), бывшие руководители компаний, являющихся предметом иска: Роман Сабецкий ("Нефтехимремстрой", "Салаватнефтехимремстрой"), Алексей Марченко ("Салаватнефтемаш"), действующий генеральный директор Салаватского катализаторного завода Дмитрий Медведев, а также Эдуард Мавлиханов и кипрская Donway Invest Ltd.

В ходе судебного заседания Генпрокуратура также заявила об обращении судебного решения к немедленному исполнению.

В ЕГРЮЛ, в частности, уже отражен переход на баланс Российской Федерации долей ООО "Нефтехимремстрой", ООО "Техцентр", ООО "Салаватский катализаторный завод" и ООО "РемЭнергоМонтаж".

Митюшов с 1991 года является гражданином Литвы, с 2002 года имеет двойное гражданство - Российской Федерации и Литвы, с 2020 года имеет вид на жительство в Испании.