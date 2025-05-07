В Кремле не получали от США предложений Киева о создании демилитаризованной зоны

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Россия не получала от американской стороны вариант предложений Киева об озвученной спецпосланником США Китом Келлогом готовности к "заморозке" фронта и созданию демилитаризованной зоны, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет", - ответил он на соответствующий вопрос "Интерфакса".

Ранее Келлог заявил, что руководство Украины предлагает приостановить боевые действия вдоль текущих линий соприкосновения с последующим установлением 30-километровой демилитаризованной зоны.