Украина согласилась на выдвинутые США условия урегулирования конфликта с РФ

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог заявил, что на прошлой неделе на переговорах в Лондоне с участием Великобритании, Франции и Германии Вашингтон и Киев достигли соглашения по 22 конкретным условиям урегулирования украинского конфликта.

"В ходе откровенных и трудных дискуссий с украинцами мы предложили 22 исключительно конкретных условия, и мы считаем, что находимся в очень, очень выгодном положении", - сказал он в эфире телеканала Fox News.

Келлог признал, что украинским чиновникам "не все они нравились", но "это нормально, когда вы ведете какие-либо переговоры".

В частности, уточнил спецпосланник Дональда Трампа, Украина согласилась на территориальные уступки, но "не де-юре, на постоянной основе, а де-факто" - согласно текущей обстановке и фактической карте боевых действий.

По словам Келлога, с учетом того, с чем согласился Киев, "теперь все зависит от русских, от Путина".

"У нас есть одна сторона. Теперь нужна вторая сторона. И я думаю, что мы близки к этому", - добавил представитель Трампа.

Он подчеркнул, что американский президент хочет "постоянного, всеобъемлющего прекращения огня (...) как минимум на 30 дней, а затем мы сможем его продлить".

Келлог также упомянул о растущей европейской поддержке Украины, заявив, что планируется создание новых "сил противодействия" во главе с Великобританией и Францией, но без участия войск США.