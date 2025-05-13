В Белгородской области ранены жительница Новой Таволжанки и житель Шебекина

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Село Новая Таволжанка Шебекинского округа Белгородской области попало под обстрел, ранена женщина, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Пострадавшая получила осколочное ранение ноги. Бойцы самообороны доставили ее в Шебекинскую ЦРБ, потом ее переведут на лечение в Белгород. В селе повреждено частное домовладение.

Чуть позднее Гладков сообщил, что в Шебекине в результате атаки дрона ранен местный житель.

"В результате атаки дрона ранен 18-летний парень. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии оказали ему первую помощь и передали бойцам самообороны. Пострадавшего со слепыми осколочными ранениями обеих ног и открытым переломом костей левой голени доставили в Шебекинскую ЦРБ. Медики оказывают всю необходимую помощь, - написал губернатор. - Повреждены два легковых автомобиля. Оперативные службы работают на месте. Атаки дронов на город продолжаются."