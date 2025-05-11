Келлог заявил, что переговоры по Украине должны стартовать после 30-дневного перемирия

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог в воскресенье заявил, что переговоры по украинскому урегулированию могут стартовать лишь после вступления в силу 30-дневного перемирия.

"Вначале - прекращение огня на 30 дней без предварительных условий. И во время него - переход к всеобъемлющим мирным переговорам", - написал он в соцсети X.

"Но никак не наоборот", - добавил Келлог.

В воскресенье газета Politico со ссылкой на источники сообщала, что президент США Дональд Трамп согласился поддержать планы "коалиции желающих" по Украине, которые обсуждали накануне в Киеве лидеры ряда стран.

По данным Politico, европейские лидеры предлагали усилить давление на Россию, чтобы она согласилась на 30-дневное прекращение огня на Украине без предварительных условий. В противном случае предполагается введение новых санкций в отношении РФ и наращивание военной поддержки Киева.

Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с предложением возобновить с 15 мая в Стамбуле прямые переговоры с Украиной.

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц в воскресенье заявляли, что перед переговорами нужно добиться безоговорочного прекращения огня.