Песков назвал закрытие Генконсульства РФ в Кракове частью русофобской политики

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - В Кремле назвали абсолютно недружественной и русофобской политикой обвинения России со стороны Варшавы в поджоге торгового центра в польской столице, а также закрытие Польшей Генконсульства РФ в Кракове.

"Очень много различных обвинений в адрес России озвучивается в Польше. Это часть, наверное, абсолютно русофобской недружественной позиции по отношению к нашей стране", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналистов об обвинениях Варшавы.

Он отметил при этом: "Все эти обвинения всегда являются абсолютно безосновательными и беспочвенными".

Пресс-секретарь главы государства отреагировал также на намерение польской стороны закрыть российское Генконсульство в Кракове.

"Это, опять же, составные звенья общей цепи на сворачивание и без того находящихся в плачевном состоянии двусторонних отношений. Польша выбирает враждебность и недружественность по отношению к нам", - добавил представитель Кремля.