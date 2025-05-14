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WhatsApp и Signal оштрафованы на 0,8 млн руб. каждый за неисполнение закона в РФ

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Мировой суд Таганского района Москвы признал мессенджеры WhatsApp и Signal виновными в неисполнении российского законодательства, сообщили в среду в пресс- службе суда.

"WhatsApp LLC и Signal Messenger LLC признаны виновными в совершении административного правонарушения, им назначен штраф на сумму 800 тыс. рублей каждому", - сообщили в суде.

Мессенджеры признаны виновными по ч. 1 ст. 13.39 КоАП РФ (Неисполнение организатором сервиса обмена мгновенных сообщениями установленных законодательством РФ).

Ранее в отношении Whatsapp российские суды неоднократно выносили решения о взыскании штрафов за неудаление запрещенного контента и нарушение порядка локализации данных пользователей из РФ. Signal привлечен в РФ к ответственности впервые.

WhatsApp Signal РФ
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