Мединский заявил о настрое делегации РФ на серьезную работу в Стамбуле

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Российская делегация, прибывшая в Стамбул на переговоры с Украиной, настроена на серьезную, профессиональную работу, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую сторону на переговорах.

"Прибыли в Стамбул по поручению президента. Как было обещано - 15 мая. Настроены на серьезную, профессиональную работу", - написал Мединский в своем телеграм-канале.

Он напомнил, что "смысл предложенных Путиным прямых переговоров - выйти на установление долгосрочного и прочного мира, устранив первопричины конфликта".