Российская делегация возвращается из Стамбула в Москву

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Российская делегация на переговорах по Украине покинула Стамбул, сообщили "Интерфаксу" в авиационных службах.

"Самолет с российской делегацией вылетел из стамбульского аэропорта Ататюрка и взял курс на Москву", - сказал собеседник агентства.

Ранее о планах делегации вернуться в Россию сообщал источник "Интерфакса" и отмечал, что дата нового прямого контакта не определена.

Ранее глава делегации, помощник президента Владимир Мединский заявил, что российская сторона довольна результатом и готова продолжить переговоры.

"Мы договорились о том, что каждая сторона представит свое видение возможного будущего прекращения огня, пропишет это в деталях. После того как такое видение будет представлено, мы полагаем целесообразным, - тоже об этом договорено, - продолжить наши переговоры", - сказал он.

Также он анонсировал обмен пленных из расчета тысяча на тысячу. Также он сообщил о запросе Киева на встречу двух президентов.