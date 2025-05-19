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В Германии заявили, что Европа будет наращивать санкционное давление на РФ

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Европейские лидеры намерены усилить санкционное давление на Россию, заявили в правительстве Германии после телефонного разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины и рядом глав государств стран ЕС.

"Участники объявили, что усилят давление на российскую сторону через санкции", - приводят европейские СМИ слова представителя германского правительства.

В сообщениях не уточняется, идет ли речь о 17-м пакете санкций ЕС, утверждение которого, как ожидается, состоится на текущей неделе, или же о дальнейших инициативах.

В Берлине также подчеркнули, что Европа и США будут "тесно координировать" действия по переговорному процессу относительно урегулирования на Украине.

Ранее Трамп сообщил, что после телефонного разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным проинформировал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, президента Украины Владимира Зеленского, а также ряд европейских лидеров о планах по урегулированию.

Германия ЕС Россия
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