Кузбасс планирует привлечь еще 6 млрд рублей для покрытия дефицита бюджета

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Министерство финансов Кемеровской области 6 июня подведет итоги двух электронных аукционов на привлечение двух кредитных линий с лимитом по 3 млрд рублей каждая, сообщается в материалах на портале госзакупок.

Средства необходимы для покрытия дефицита областного бюджета, их планируется привлечь под 23,5% годовых (21% ставка ЦБ РФ + 2,5 п.п. надбавка). Одну линию предполагается получить на срок не более года (365 дней), другую – на срок не более двух лет (730 дней).

В числе дополнительных условий привлечения средств: отсутствие комиссий и иных платежей, возможность досрочного возврата кредитных ресурсов без взимания платы, право не использовать кредит полностью. Заявки на участие в торгах принимаются до 4 июня.

Как сообщалось, в конце апреля министерство финансов Кемеровской области заключило контракты со Сбербанком о предоставлении кредитных ресурсов на общую сумму 10 млрд рублей для финансирования дефицита регионального бюджета и погашения долговых обязательств региона. В мае регион заключил контракты с ВТБ на привлечение 14 млрд рублей кредитных средств для тех же целей.

С учетом внесенных в конце апреля изменений расходы бюджета Кузбасса в 2025 году утверждены в размере 251 млрд 464,2 млн рублей, доходы – 229 млрд 688,6 млн рублей, дефицит – 21 млрд 775,6 млн рублей (8,7% расходов).