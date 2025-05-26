Николай Патрушев заявил о нарастающих угрозах со стороны НАТО

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Угрозы со стороны НАТО нарастают стремительно, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев.

Он отметил это на совещании по развитию и обеспечению безопасности инфраструктуры порта Усть-Луга, а также диверсификации транспортно-логистических маршрутов в условиях возможного ограничения судоходства в Балтийском море. Совещание провели по поручению президента Владимира Путина.

"Сегодня стремительно нарастают угрозы, исходящие со стороны НАТО, усилиями которого демонтирована выстроенная после Второй мировой войны архитектура международной безопасности", - сказал Патрушев.

"По сути, разрушены основополагающие договоры по контролю над вооружениями. Наращивается военно-морское присутствие сил НАТО, их боевой и разведывательный потенциал, и конкретно в Балтийском регионе", - отметил помощник главы государства.

Весной 2024 года прошли крупнейшие после окончания "холодной войны" учения НАТО "Стойкий защитник-2024", в которых участвовали около 90 тысяч военнослужащих, напомнил Патрушев. Особое внимание командование альянса уделило военно-морской компоненте учений, в которой было задействовано более 50 кораблей, добавил он.