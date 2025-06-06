Кремль не увидел отказа от посредничества в словах Трампа о конфликте РФ-Украины как "драке детей"

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не считает, что последнее заявление президента США Дональда Трампа, сравнившего российско-украинский конфликт с "дракой детей", свидетельствует о нежелании Вашингтона продолжить свою посредническую миссию.

"Я не думаю. Здесь, безусловно, может быть своя точка зрения на происходящее у президента США. Для нас это экзистенциальный вопрос, это вопрос наших национальных интересов, вопрос нашей безопасности, будущего нашего и наших детей, будущего нашей страны", - сказал Песков, комментируя по просьбе журналистов высказывание американского лидера относительно конфликта на Украине.

Касаясь конкретно риторики Трампа в отношении развития конфликта, Песков отметил: "Для нас важно, что мы продолжаем наши контакты с Вашингтоном".

Представитель Кремля напомнил о недавнем телефонном разговоре между президентами РФ и США. "Собственно, мы и продолжаем контактировать по разным каналам, США продолжают прикладывать посреднические усилия по урегулированию, за что мы признательны Соединенным Штатам", - добавил Песков.