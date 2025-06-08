Поиск

Генерал Зорин заявил, что через час поезда с телами военных ВСУ начнут движение к границе

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Первая партия из 1 212 тел украинских военных доставлена в район обмена, сообщил представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин.

"Через час поезда с телами украинских военных начнут движение к границе", - сказал Зорин в эфире телеканала "Звезда" в воскресенье.

По его словам, все украинские военнослужащие идентифицированы по форме и району, где нашли их тела.

Есть сигналы, сказал генерал, что Украина будет готова принять тела своих погибших военнослужащих на следующей неделе.

Российская сторона, напомнил он, ждет официального подтверждения от Украины, что передача тел состоится.

Ранее Минобороны России сообщало, что РФ полностью готова выполнить данные обязательства по передаче более 6 тыс. тел украинских военнослужащих, а также по обмену пленными.

Минобороны РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

Силы ПВО нейтрализовали 61 украинский БПЛА в восьми регионах России

В аэропортах Внуково и Домодедово ввели временные ограничения на полеты

В аэропортах Внуково и Домодедово ввели временные ограничения на полеты
Военная операция на Украине

В Тульской области в результате падения БПЛА произошло возгорание на новомосковском "Азоте"

Пожар на складе в подмосковном Пушкине локализован на площади 21 тыс. кв. м

Что произошло за день: суббота, 7 июня

Минобороны заявило об ожидании от Украины официальных уведомлений о переносе обмена

Огонь уничтожил две емкости с битумом на предприятии под Нижним Новгородом

Огонь уничтожил две емкости с битумом на предприятии под Нижним Новгородом

В Думе заявили, что Мерц, поддерживая Зеленского, втягивает Германию в конфликт с РФ

В Думе заявили, что Мерц, поддерживая Зеленского, втягивает Германию в конфликт с РФ

В Хабаровском крае потушили все лесные пожары

Мединский заявил, что Украина перенесла приемку тел погибших и обмен пленными

Мединский заявил, что Украина перенесла приемку тел погибших и обмен пленными
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6519 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2289 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области36 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе417 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России80 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ55 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости390 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });