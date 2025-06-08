Генерал Зорин заявил, что через час поезда с телами военных ВСУ начнут движение к границе

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Первая партия из 1 212 тел украинских военных доставлена в район обмена, сообщил представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин.

"Через час поезда с телами украинских военных начнут движение к границе", - сказал Зорин в эфире телеканала "Звезда" в воскресенье.

По его словам, все украинские военнослужащие идентифицированы по форме и району, где нашли их тела.

Есть сигналы, сказал генерал, что Украина будет готова принять тела своих погибших военнослужащих на следующей неделе.

Российская сторона, напомнил он, ждет официального подтверждения от Украины, что передача тел состоится.

Ранее Минобороны России сообщало, что РФ полностью готова выполнить данные обязательства по передаче более 6 тыс. тел украинских военнослужащих, а также по обмену пленными.