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Песков заявил о готовности реализовывать договоренности об обмене пленными

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Россия сохраняет свою готовность реализовывать договоренности по передаче Украине тел погибших военнослужащих и обмену пленными, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"В субботу мой коллега и глава нашей переговорной группы (Владимир) Мединский делал заявление на этот счет. Российская Федерация придерживается тех договоренностей, которые были достигнуты в прошлый раз в Стамбуле на втором раунде переговоров, и всегда выполняет те договоренности, которые достигнуты, чего не скажешь об украинской стороне", - сказал Песков.

"Мы видели с вами и слышали сто разных отговорок, оправданий и так далее, но вряд ли их можно счесть какими-то правдоподобными", - отметил представитель Кремля.

Он подчеркнул, что российская сторона "сохраняет свою готовность реализовывать те договоренности, которые были достигнуты в Стамбуле".

На уточняющий вопрос, повлияет ли отказ Украины принять тела своих погибших на будущие обмены, Песков вновь отметил, что российские специалисты на месте и готовы к реализации договоренностей. "Поэтому давайте дождемся начала недели, посмотрим, как будет эволюционировать позиция украинской стороны", - сказал он.

Кроме того, у представителя Кремля поинтересовались, не планирует ли Россия обратиться к международным организациям для содействия в решении вопроса об обмене телами военнослужащих с Украиной.

"Пока об этом не идет речь, потому что была договоренность на двустороннем уровне, и сначала нужно понять, отказывается ли Украина от выполнения тех договоренностей", - сказал Песков.

Минобороны России ранее информировало, что Россия полностью готова выполнить данные обязательства по передаче более 6 тысяч тел украинских военнослужащих, а также по обмену пленными.

В минувшую субботу руководитель российской группы на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский сообщил, что Россия приступила к исполнению достигнутых с украинскими представителями договоренностей, в том числе по передаче Украине 6 тысяч тел военнослужащих ВСУ по инициативе России в рамках гуманитарной акции. По его словам, 1 212 тел уже доставлены в район обмена, "остальные на подходе". По словам Мединского, украинская сторона перенесла на неопределенный срок приемку тел и обмен военнослужащими, который должен был состоятся также согласно договоренностям, достигнутым в Стамбуле.

Владимир Мединский Дмитрий Песков Украина Стамбул Минобороны
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