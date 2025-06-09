Дочка Amazon и мессенджер Signal оштрафованы на 600 тысяч рублей каждый

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Мировой суд Таганского района Москвы признал мессенджер Signal и облачный сервис Amazon Web Services, принадлежащий компании Amazon, виновными в повторном неисполнении российского законодательства, сообщила пресс-служба суда.

"Постановлением мирового судьи каждой из компаний назначено административное наказание в виде штрафа в размере 600 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Обе компании признаны виновными по статье ч. 1.1 ст. 13.31 КоАП (Повторное неисполнение обязанностей организатором сервиса обмена информации, установленных российским законодательством).

В мае мировой суд Таганского района Москвы признал Amazon Web Services виновной по статье 13.39 КоАП (Неисполнение обязанностей организатором сервиса обмена мгновенными сообщениями и назначил штраф в 800 тысяч рублей.

По этой же статье в мае Signal был оштрафован на 800 тысяч рублей.

В январе 2024 года сообщалось, что мировой суд в Москве назначил облачному сервису Amazon оборотный штраф в размере более 200 млн рублей за работу в России без филиала.