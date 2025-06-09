Корпорации "Туризм.РФ" разрешат направить 1,7 млрд рублей на помощь турбизнесу Кубани

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Корпорация "Туризм.РФ" сможет направить до 1,7 млрд рублей на льготное кредитование туристических организаций в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края, пострадавших после отмены бронирований из-за крушения танкеров и разлива мазута в Керченском проливе, следует из поправки в федеральный бюджет на 2025 год.

Поправку в законопроект № 914318-8 внесло правительство.

Предполагается, что корпорация по решению правительства получит право использовать средства неиспользованного взноса в ее уставный капитал, выделенного в 2021-2024 годах. Эти средства будут предназначены для обеспечения реализации инвестиционных проектов и предоставления льготного займа организациям, осуществляющим деятельность в сфере туризма в муниципальных образованиях города-курорта Анапы и Темрюкском муниципальном районе Краснодарского края.

Мера связана с последствиями чрезвычайного происшествия - разливом мазута, который привел к отмене бронирований на весенний и летний сезоны.

Предельный объем финансирования составит до 1 726 100 000 рублей, а цели использования средств будут дополнительно определяться правительством.