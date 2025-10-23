Поиск

Минпросвещения опровергло введение ЕГЭ по "Духовно-нравственной культуре России"

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Минпросвещения не планирует вводить отдельный единый госэкзамен по предмету "Духовно-нравственная культура России", сообщили журналистам в министерстве.

Ранее 23 октября глава ведомства Сергей Кравцов на форуме учителей истории и обществознания заявил, что предмет "Духовно-нравственная культура России" может войти в перечень для сдачи ЕГЭ.

"Изучение "Духовно-нравственной культуры России" будет способствовать формированию у выпускников целостной картины мира и более глубокому пониманию тех процессов и явлений, которые проверяются на ЕГЭ по гуманитарным предметам. При этом введение отдельного выпускного экзамена в форме ЕГЭ по данному курсу не планируется", - разъяснили в министерстве.

По словам чиновников, знания и компетенции, полученные школьниками в рамках курса, носят метапредметный характер, они будут органично востребованы и получат развитие в рамках "Истории", "Обществознания" и "Литературы".

"Основная задача предмета "Духовно-нравственная культура России", который будет преподаваться с 1 сентября 2026 года, - заложить прочный фундамент общекультурного, ценностно-мировоззренческого развития личности школьника, познакомить его с историческими, культурными и духовными основами нашей страны", - пояснили в министерстве.

