Песков отметил разделение мнений в мире на фоне конфликта Израиля и Ирана

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - В Кремле продолжают обращать внимание на реакцию Запада на атаки Израиля на военное руководство и стратегические объекты Ирана, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, мы обратили на это внимание, продолжаем обращать на это внимание. Мы видим, что в целом международное сообщество разделилось в своих оценках происходящего на лагерь тех, кто осудил начало происходящего и на тех, кто поддержал и попытался оправдать", - сказал Песков журналистам в понедельник.

"Мы это констатируем, и,‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ конечно же, для всех это очень хороший урок", - добавил пресс-секретарь президента России.

Так он ответил на вопрос, обратили ли в Кремле внимание на отсутствие санкций и особого осуждения на атаки Израиля на военное руководство и стратегические объекты Ирана.

В ночь на 13 июня Израиль нанес массированные удары по Ирану. Заявленная цель операции - свести на нет работу Тегерана над ядерной программой. В ответ иранская сторона начала наносить удары по израильской территории. Обмен ударами продолжился в субботу и воскресенье.