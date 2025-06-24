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Песков опроверг утверждения о том, что РФ не поддержала Иран должным образом

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - В Кремле опровергли некоторые утверждения о том, что Россия не поддержала должным образом Иран, и заявили, что цель подобных высказываний - испортить отношения между Москвой и Тегераном.

"Сейчас очень много желающих подлить масла в огонь, для того, чтобы подпортить партнерские отношения между Москвой и Тегераном", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил при этом: "Россия действительно оказала поддержку Ирану своей четкой позицией, которая была занята. И, конечно же, мы намерены и дальше развивать наши отношения с Ираном".

Касаясь различных рассуждений относительно позиции Москвы по израильским и американским ударам по территории Ирана и параллелей с ситуацией в Сирии в связи с падением власти Башара Асада, представитель Кремля заявил: "Вот эти рассуждения, да, конечно, они были и будут, они неизбежны".

В ночь на 13 июня Израиль нанес массированные удары по Ирану. Заявленная цель операции - свести на нет работу Тегерана над ядерной программой. В ответ иранская сторона начала наносить удары по израильской территории.

22 июня США нанесли удары по ядерным объектам в Натанзе, Фордо и Исфахане в Иране.

Ранее во вторник американский президент Дональд Трамп сообщил о вступлении в силу режима прекращения огня между Израилем и Ираном.


Дмитрий Песков Израиль Иран США
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