Второй американский авианосец прибыл на Ближний Восток

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Nimitz прибыла в зону ответственности Центрального командования американских вооруженных сил на Ближнем Востоке. Об этом сообщила информационная служба Военно-морского института Соединенных Штатов.

Авианосец и три сопровождающих его ракетных эсминца вошли в Аравийское море. Там же вблизи берегов Омана курсирует авианосная ударная группа в составе атомного авианосца USS Carl Vinson, ракетного крейсера и двух эсминцев.

Кроме того, в регионе находится атомная подводная лодка USS Georgia, способная нести 154 крылатые ракеты Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км.

В ночь на 13 июня Израиль начал наносить удары по иранским военным объектам, в том числе ядерным. Заявленная цель - свести на нет работу Тегерана над ядерной программой. Иран отвечает ракетными обстрелами Израиля и запускает в его сторону беспилотники.

В ночь на 22 июня США атаковали иранские ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане.

Иран 23 июня запустил ракеты по военной базе США в Катаре и Ираке в ответ на американские удары по иранским ядерным объектам, сообщили иранские СМИ.

Агентство Tasnim сообщило, что Корпус стражей Исламской революции нанес удар по авиабазе США "Аль-Удейд" в Катаре. По словам представителя МИД Катара Маджида аль-Ансари, средства ПВО успешно отразили иранскую ракетную атаку.

По данным агентства Mehr, по авиабазе "Айн аль-Асад" на западе Ирака были запущены минимум шесть ракет.

Израильское издание Ynet в свою очередь со ссылкой на источники утверждает, что Иран запустил 10 ракет по базе США в Катаре и одну по базе в Ираке.

Ранее во вторник президент США Дональд Трамп сообщил о вступлении в силу режима прекращения огня между Израилем и Ираном.