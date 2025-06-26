Дату следующего раунда переговоров РФ и Украины определят главы делегаций

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Дату третьего раунда прямых переговоров между представителями России и Украины определяют главы делегаций двух стран, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Что касается сроков следующего раунда прямых российско-украинских переговоров, то они определяются главами делегаций - помощником президента нашей страны Владимиром Ростиславовичем Мединским и с украинской стороны - (министром обороны Рустемом - ИФ) Умеровым", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

"Мы исходим из того, что площадкой (для переговоров - ИФ) остается Стамбул", - сказала представитель МИД РФ.

По словам Захаровой, Россия благодарна Турции "за гостеприимство, за неизменное содействие проведению переговорного процесса".

Прямые переговоры РФ и Украины прошли 16 мая нынешнего года, вторые - 2 июня. Оба раунда состоялись в Стамбуле.