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В Приморье расчёты БРК "Бастион" отработали нанесение удара по кораблям условного противника

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - В Приморском крае расчёты береговых ракетных комплексов (БРК) "Бастион" в рамках учения с силами Тихоокеанского флота отработали задачи по обороне побережья и прибрежной акватории Японского моря, сообщила в пятницу пресс-служба ТОФ.

"В ходе практических действий расчёты вывели боевые машины на позиции и отработали алгоритм нанесения ракетного удара по отряду кораблей условного противника с выполнением электронных (условных) пусков ракет", - говорится в сообщении.

После выполнения электронных пусков расчёты БРК "Бастион" оперативно сменили позиции, совершив скрытный уход от ответного удара.

Как сообщалось, с 16 по 30 июня в акваториях Тихого океана, Охотского и Японского морей под руководством командующего Тихоокеанским флотом адмирала Виктора Лиины проводится плановое учение с силами ТОФ. Всего к манёврам привлекается до 40 кораблей, катеров и судов обеспечения, свыше 30 самолётов и вертолётов морской авиации Тихоокеанского флота, более пяти тысяч военнослужащих и гражданских специалистов, а также боевые расчёты береговых ракетных комплексов.

По официальной информации, БРК "Бастион" ("НПО машиностроения", корпорация "Тактическое ракетное вооружение") обеспечивает защиту побережья протяженностью более 600 км. Он разработан в двух вариантах - подвижном "Бастион-П" и стационарном "Бастион-С". Комплекс оснащен сверхзвуковой самонаводящейся противокорабельной ракетой "Оникс". Боекомплект одного комплекса может включать до 36 крылатых ракет "Оникс".

Бастион Приморье ТОФ
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