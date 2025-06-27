Путин заявил о важности гуманитарных обменов пленными с Украиной для переговоров

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Гуманитарные обмены пленными между Россией и Украиной имеют важное значение, так как создают условия для субстантивных переговоров, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Что касается того, что было сделано по результатам переговоров, думаю, вы и сами видите: состоялся очередной обмен. И, все-таки, это важно. Гуманитарная составляющая имеет значение, потому что это создает условие для, как дипломаты говорят, субстантивного обсуждения сути проблемы", - сказал Путин в ходе общения с журналистами по итогам визита в Белоруссию.

Он также заявил, что Россия передала Украине свыше 6 тысяч тел и готова отдать еще почти 3 тысячи.

"Дело за украинской стороной, чтобы она принимала тела своих погибших солдат", - добавил он.