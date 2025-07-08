На Федеральном военном кладбище простились с замглавкома ВМФ РФ Гудковым

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Церемония прощания с заместителем главнокомандующего ВМФ России генерал-майором Михаилом Гудковым состоялась на Федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах, сообщило Минобороны РФ во вторник.

В траурной церемонии приняли участие министр обороны РФ Андрей Белоусов, родные и близкие, руководящий состав военного ведомства, представители федеральных органов исполнительной власти, военнослужащие и ветераны, сказано в сообщении министерства.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что Гудков погиб 2 июля во время боевой работы в одном из приграничных районов Курской области.

Гудков родился 11 января 1983 года в городе Украинск Донецкой области. В Вооруженных силах - с 2000 года. Окончил Новосибирское высшее военное командное училище в 2005 году, Общевойсковую академию ВС РФ в 2021 году. Прошел путь от командира разведывательного взвода до заместителя главнокомандующего Военно-морским флотом.

По информации Минобороны РФ, с 2016 по 2018 год Гудков участвовал в военной операции на территории Сирии. С февраля 2022 года в должности командира 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота принимал участие в специальной военной операции. В апреле 2025 года назначен на должность заместителя главнокомандующего ВМФ России.

По данным Минобороны РФ, за заслуги в деле обеспечения обороноспособности Гудков удостоен высшего звания - Герой Российской Федерации, награждён двумя орденами Мужества, государственными и ведомственными наградами.

6 июля президент России подписал указ о награждении Гудкова вторым знаком особого отличия - медалью "Золотая Звезда" (посмертно), сказано в сообщении министерства.



