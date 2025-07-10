Госдума смягчила условия расторжения соглашений по модернизации НПЗ в 2024 году

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении поправку к Налоговому кодексу, которая позволит нефтеперерабатывающим заводам сохранить получение обратного акциза, даже если в 2024 году были сорваны сроки модернизации.

Эта поправка была внесена в правительственный налоговый законопроект № 835237-8.

Речь идет об изменении статьи 179.7 НК, которая регулирует механизм возврата акцизов компаниям, заключившим с Минэнерго соглашения о модернизации НПЗ. Такие соглашения дают право на выплату обратного акциза при условии инвестиций не менее 60 млрд руб. или увеличении производства бензина класса 5 до 10% от объема переработки. При этом у Минэнерго есть право в одностороннем порядке расторгать соглашения при нарушении графика работ - законопроект вносит поправки в пункт 5.2 статьи 179.7 НК, которая регулирует полномочия Минэнерго по расторжению таких соглашений.

В действующей редакции министерство ежегодно, до 1 июля, проверяет, как в предыдущем году выполнялись мероприятия по модернизации. Если хотя бы одно мероприятие выполнено с нарушением сроков, ведомство расторгает соглашение в одностороннем порядке.

Исключения действовали только для следующих случаев: срывов сроков в 2022-2023 годах, если мероприятия завершены до 31 декабря 2023 года; срывов сроков в 2023 году для проектов стоимостью от 60 млрд рублей, если мероприятия будут завершены до конца 2025 года.

Принятый закон вводит дополнительное послабление для 2024 года - в случае срыва сроков модернизации соглашение не будет расторгнуто, если компания заранее согласует перенос сроков или замену участника проекта в установленном порядке. Такие изменения допускаются по правилам пункта 5.1 статьи 179.7 НК - в частности, возможен перенос отдельных мероприятий не более чем на шесть месяцев от первоначального графика.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования.

Соглашение о модернизации НПЗ может заключить российская компания, которая в 2017 году направила на переработку более 600 тысяч тонн нефти, владеет или использует на законных основаниях необходимыми производственными мощностями (установки для переработки нефти) и оборудованием для измерения объемов сырья.

При этом компания должна соответствовать хотя бы одному из двух условий. Первое - после модернизации она будет производить не менее 10% бензина класса 5 от общего объема перерабатываемой нефти - по итогам каждого года. Второе - стоимость модернизационных проектов, которые войдут в соглашение, составляет не менее 60 млрд рублей, если объекты вводятся в эксплуатацию в период с 1 июля 2014 года по 1 января 2026 года.