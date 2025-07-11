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Лавров в разговоре с Рубио подтвердил позицию РФ по Украине

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что подтвердил в разговоре с государственным секретарем США Марко Рубио позицию России по Украине.

"Мы подтвердили ту позицию, которую президент Путин излагал, и в том числе в очередной раз 3 июля в разговоре с президентом (США Дональдом - ИФ) Трампом", - сказал Лавров журналистам в пятницу.

Комментируя вопрос о новых идеях по украинскому урегулированию, о которых ранее заявил Рубио, Лавров отметил, что "есть вещи, которые не комментируются".

В свою очередь, отвечая на вопрос о том, шла ли речь в ходе разговора о перспективах Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), глава МИД РФ пояснил, что "это не обсуждалось".

Встреча Лаврова и Рубио состоялась в четверг в Куала-Лумпуре "на полях" министерских мероприятий по линии АСЕАН.


МИД РФ Марко Рубио США Сергей Лавров
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