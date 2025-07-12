Лавров обсудил с Цой Сон Хи график предстоящих политических контактов

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров и его северокорейская коллега Цой Сон Хи обсудили в субботу вопросы двусторонних отношений, график предстоящих политических контактов, сообщило российское министерство иностранных дел.

"Главы внешнеполитических ведомств обстоятельно обсудили актуальные вопросы развития двусторонних отношений, включая график предстоящих политических контактов. Особое внимание было уделено перспективам дальнейшего взаимодействия в практических областях", - говорится в сообщении МИД РФ, по итогам переговоров Лаврова и Цой Сон Хи в рамках второго раунда стратегического диалога.

Согласно сообщению, была подтверждена приверженность мирному решению проблем Корейского полуострова: "Состоялся заинтересованный обмен мнениями по ситуации на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии. Подтверждена взаимная приверженность политико-дипломатическому решению имеющихся здесь проблем. Стороны акцентировали решимость совместно противостоять гегемонистским устремлениям внерегиональных игроков, ведущим к нагнетанию напряженности в СВА и во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе".

По итогам переговоров подписан План межмидовских обменов между Россией и КНДР на 2026-2027 годы, говорится в сообщении, размещенном на сайте МИД РФ