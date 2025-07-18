Песков назвал позитивным сигналом заявление Зеленского по поводу переговоров

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - В Кремле согласны с тем, что переговорному процессу по урегулированию на Украине необходимо "добавить динамики", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами в пятницу Песков прокомментировал высказывание украинского лидера Владимира Зеленского о необходимости активизации переговорного трека таким образом, чтобы в нем было больше динамики.

"Это позитивный сигнал. И здесь мы абсолютно согласны: действительно, мы тоже являемся сторонниками того, чтобы добавить динамики переговорному процессу", - сказал Песков.

Ранее в этом году прямые переговоры между РФ и Украиной состоялось 16 мая и 2 июня в Стамбуле.



