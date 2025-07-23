Поиск

Мединский заявил, что второй большой обмен пленными между Украиной и Россией закончен

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Второй беспрецедентно большой обмен пленными между Украиной и Россией закончен, сейчас завершается обмен последними партиями пленных на украинско-белорусской границе, заявил глава российской переговорной группы в Стамбуле Владимир Мединский.

"Мы констатировали, что все договоренности по гуманитарным трекам, которые были проговорены в прошлый раз, выполнены. В настоящее время на украинско-белорусской границе завершается обмен последними партиями военнопленных в количестве примерно 250 человек с каждой стороны. Таким образом, второй беспрецедентно большой обмен примерно по 1200 человек завершен", - сказал Мединский журналистам в Стамбуле.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Мединский заявил, что позиции Москвы и Киева остаются далеки друг от друга

Мединский назвал условием встречи Путина и Зеленского проработку соглашения

Мединский рассчитывает на новый раунд переговоров РФ-Украина

РФ и Украина договорились об обмене пленными не менее 1200 человек с каждой стороны

Суд арестовал продюсера телеграм-канала Baza по делу о взятках полицейским

Что произошло за день: среда, 23 июля

Минэнерго РФ объяснило рост цен на бензин сезонной активностью

Росстат отметил скачок цен производителей на бензин АИ-92 и ниже в июне на 12,4%

Главред телеграм-канала Baza Трифонов арестован по делу о взятках полицейским

Главред телеграм-канала Baza Трифонов арестован по делу о взятках полицейским

Самозапрет на кредиты оформили на "Госуслугах" 13,5 млн россиян

Самозапрет на кредиты оформили на "Госуслугах" 13,5 млн россиян
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6804 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России88 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе441 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2308 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана413 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });