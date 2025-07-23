Мединский заявил, что второй большой обмен пленными между Украиной и Россией закончен

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Второй беспрецедентно большой обмен пленными между Украиной и Россией закончен, сейчас завершается обмен последними партиями пленных на украинско-белорусской границе, заявил глава российской переговорной группы в Стамбуле Владимир Мединский.

"Мы констатировали, что все договоренности по гуманитарным трекам, которые были проговорены в прошлый раз, выполнены. В настоящее время на украинско-белорусской границе завершается обмен последними партиями военнопленных в количестве примерно 250 человек с каждой стороны. Таким образом, второй беспрецедентно большой обмен примерно по 1200 человек завершен", - сказал Мединский журналистам в Стамбуле.