Что произошло за день: четверг, 24 июля

Крушение Ан-24 в Амурской области, погибшие и пострадавшие при атаке БПЛА в Сочи, арест вице-губернатора Брянской области, конфликт Таиланда и Камбоджи

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Амурской области разбился Ан-24, его обломки нашли в нескольких километрах от Тынды. На борту судна находились 43 пассажира и шесть членов экипажа. Никто не выжил. Возбуждено уголовное дело. Следователи работают с документацией в авиакомпании "Ангара". Самолету было 50 лет. В регионе объявлен трехдневный траур.

- В Сочи две женщины погибли в результате падения обломков БПЛА, еще 13 человек пострадали.

- Суд в Москве арестовал вице-губернатора Брянской области Николая Симоненко и еще двоих фигурантов дела о хищениях и злоупотреблениях при строительстве фортификационных сооружений в регионе.

- Горьковский автозавод в августе будет работать в четырехдневном режиме из-за падения рынка коммерческого транспорта.

- Камбоджа и Таиланд из-за конфликта на границе эвакуируют жителей из приграничных районов. В четверг ВВС Таиланда провели вторую серию ударов по военным целям в Камбодже. Российский союз туриндустрии сообщил, что зона конфликта находится далеко от основных курортов.

- В возрасте 71 года умер рестлер и актер Халк Хоган.

- Почти четверть месячной нормы осадков выпала в отдельных районах Москвы менее чем за час в четверг.