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Землетрясение магнитудой 6,3 произошло возле Камчатки

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 6,3 зарегистрировано утром в четверг в Тихом океане возле Камчатки, сообщили "Интерфаксу" в Камчатском филиале Единой Геофизической службы (ЕГС) РАН.

"Землетрясение магнитудой 6,3 зарегистрировано в четверг 11:15 местного времени (02:15 мск) с эпицентром в 178 км восточнее Петропавловска-Камчатского на глубине 39,4 км под морским дном. Инструментальная интенсивность - до трех баллов ", - сказал собеседник агентства.

Как информирует Камчатский филиал ЕГС, за минувшую ночь сейсмологи зарегистрировали более 200 афтершоков, магнитуда самого ощутимого была 6,5.

В среду в 11:24 по местному времени (02:24 мск) возле Камчатки произошло произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение. Его магнитуда достигала 8,8. Интенсивность подземных толчков варьировалась от шести до семи и выше баллов. Была объявлена угроза цунами. Сильное землетрясение утром ощутили в Северо-Курильске, после чего пришли волны цунами. Максимальный заплеск воды достиг около 200 м. Тревогу цунами на Камчатке сняли в среду в 22:30 по местному времени (13:30 мск), спустя полчаса тревогу цунами отменили на Северных Курилах.

В Петропавловске-Камчатском введен режим ЧС, в Камчатском крае - режим повышенной готовности.

Камчатка землетрясение
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