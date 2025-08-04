В Волгоградской области после атаки БПЛА задержаны и отменены поезда

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - В Волгоградской области меняется расписание поездов в связи с падением обломков БПЛА на станции Арчеда в городе Фролово, сообщает пресс-служба Приволжской железной дороги (филиал РЖД).

"В связи с падением обломков БПЛА на станции Арчеда отменены рейсы четырех пригородных поездов №6517 Арчеда - Алексиково; №6518 Алексиково - Арчеда; №6520 Алексиково - Урюпино; №6519 Урюпино - Алексиково", - говорится в сообщении.

Кроме того задерживаются пассажирские поезда №2 Москва - Волгоград, №89 Волгоград - Санкт-Петербург, №531 Адлер - Киров, а также пригородный поезд №6818 Алексиково - Арчеда.

Максимальное время задержки составляет около 4 часов.

На месте падения обломков БПЛА работают оперативные службы. Ведется обследование инфраструктуры, работает оперативный штаб.

Ранее РЖД сообщали о приостановке движения на территории Волгоградской области и задержке пассажирских поездов №2 Москва - Волгоград, №89 Волгоград - Санкт-Петербург, №90 Санкт-Петербург - Волгоград, №506 Саратов - Имеретинский курорт, а также пригородного поезда №6818 Алексиково - Арчеда.