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В мэрии Северо-Курильска заявили об ущербе туризму из-за землетрясения

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Несколько туристических групп отказались от запланированных туров на остров Парамушир в Курильском архипелаге после землетрясения и цунами, рассказал журналистам заммэра столицы острова Северо-Курильска Максим Косоног.

"Сфера туризма в Северо-Курильске серьезно пострадала от стихийного бедствия. По моим данным, уже несколько тургрупп отказались от поездки на Парамушир", - сказал он.

В результате землетрясения и цунами 30 июля серьезно пострадала инфраструктура Парамушира. Наиболее серьезный ущерб нанесен больнице, рыбоперерабатывающему заводу "Алаид" и набережной города, которая строилась с привлечением гранта на развитие малых городов и должна была быть сдана в сентябре.

Основатель местного туроператора "Этуланги Трэвел" Елена Котенко сообщила, что пока не наблюдает оттока туристов.

"У нас отказов нет, хотя всю информацию о ситуации на острове мы туристам предоставили. Группы расписаны до конца сентября, и пока никто не отказался. Нам удалось сохранить судно компании, на котором проводятся экскурсии для туристов, благодаря тому, что оно ушло в море", - сказала она.

Она добавила, что порт острова полностью заливало водой, пострадали многие суда. На соседнем острове Шумшу, где сейчас прокладываются военно-патриотические маршруты, связанные с подвигом Курильского десанта, волной смыло квадроциклы, мотоциклы, бочки.

"До военных артефактов, к счастью, далеко, вода туда не дошла", - сказала Котенко.

На Парамушире и Шумшу сейчас активно развивается туризм. В прошлом году в Северо-Курильске насчитали около 7,5 тыс. туристов. Их привлекают вулкан Эбеко, водопады, озера, возможность увидеть китов и японские танки времен Великой Отечественной войны.

Парамушир Северо-Курильск Шумшу Этуланги Трэвел Елена Котенко Максим Косоног
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