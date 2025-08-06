Поиск

Путин принимает в Кремле Уиткоффа

Путин принимает в Кремле Уиткоффа
Стивен Уиткофф в парке "Зарядье"
Фото: РИА Новости

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин принимает в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, сообщили в пресс-службе главы российского государства.

Уиткофф прилетел в Москву утром 6 августа. Его встретил глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Это уже пятый визит Уиткоффа в Россию с начала года, в последний раз он приезжал 25 апреля и также был принят президентом.


Владимир Путин США Стив Уиткофф
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Профессор РЭУ имени Плеханова Салтыковский арестован по делу о госизмене

С сентября не вошедшим в реестр гостиницам будут грозить крупные штрафы

Мишустин поручил проработать возможность тестовой сдачи ОГЭ и ЕГЭ

"Красное и белое" просит суд отменить запрет на продажу алкоголя на Вологодчине

"Красное и белое" просит суд отменить запрет на продажу алкоголя на Вологодчине

Уиткофф прилетел в Москву

Российские военные нейтрализовали 51 беспилотник ВСУ над пятью регионами РФ

В Госдепе США подтверждают скорый визит Уиткоффа в РФ, детали не раскрывают

МИД назвал частным мнением сообщения о возможном развертывании вооружений РФ на Кубе и в Венесуэле

МИД назвал частным мнением сообщения о возможном развертывании вооружений РФ на Кубе и в Венесуэле

Сергей Рыжиков стал командиром МКС

Что произошло за день: вторник, 5 августа

Хроники событий
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости398 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6885 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2335 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе443 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России88 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });