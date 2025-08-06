Путин принимает в Кремле Уиткоффа

Стивен Уиткофф в парке "Зарядье" Фото: РИА Новости

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин принимает в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, сообщили в пресс-службе главы российского государства.

Уиткофф прилетел в Москву утром 6 августа. Его встретил глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Это уже пятый визит Уиткоффа в Россию с начала года, в последний раз он приезжал 25 апреля и также был принят президентом.



