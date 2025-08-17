Поиск

Что произошло за день: воскресенье, 17 августа

Заявления из Вашингтона после переговоров Путина и Трампа, предотвращение атаки на Смоленскую АЭС, рост числа пострадавших при пожаре в Рязанской области

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- ФСБ сообщила о предотвращении атаки украинского дрона на Смоленскую АЭС. По данным военных, дрон был перехвачен над Смоленской областью.

- Число пострадавших при пожаре в Рязанской области достигло 135 человек.

- США нацелены на полноценное мирное соглашение по Украине, а не на прекращение огня, сообщил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф. По его словам, Вашингтон и Москва достигли согласия по поводу гарантий безопасности Украине.

- Штаты сохраняют санкции против РФ и могут ввести новые, если не будет договоренности о решении украинского кризиса, заявил госсекретарь Марко Рубио.

- Евросоюз будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется для справедливого и прочного мира, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским.

- Трамп выразил надежду на освобождение в Белоруссии 1,3 тысячи заключенных.

- Боец Хамзат Чимаев (представляет ОАЭ) одержал победу над Дрикусом Дю Плесси из ЮАР на турнире UFC 319 в Чикаго, теперь он чемпион UFC.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Число погибших при пожаре на рязанском предприятии возросло до 14 человек

Встреча Путина и Трампа на Аляске

Путин в разговоре с Токаевым дал оценку итогов встречи РФ и США в верхах на Аляске

Встреча Путина и Трампа на Аляске

Путин проинформировал Лукашенко об итогах переговоров с Трампом

ФСБ сообщила о предотвращении атаки украинского дрона на Смоленскую АЭС

Число пострадавших при пожаре в Рязанской области выросло до 135 человек

Встреча Путина и Трампа на Аляске

Август в Анкоридже

Август в Анкоридже

В Воронежской области из-за атак БПЛА задержаны поезда

Очереди машин к досмотровым пунктам перед Крымским мостом устранены

Очереди машин к досмотровым пунктам перед Крымским мостом устранены

Что произошло за день: суббота, 16 августа

Встреча Путина и Трампа на Аляске

Путин отметил, что в США детально изложил позицию РФ по украинскому урегулированию

Хроники событий
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске99 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2347 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6982 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе449 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });