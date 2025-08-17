Что произошло за день: воскресенье, 17 августа

Заявления из Вашингтона после переговоров Путина и Трампа, предотвращение атаки на Смоленскую АЭС, рост числа пострадавших при пожаре в Рязанской области

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- ФСБ сообщила о предотвращении атаки украинского дрона на Смоленскую АЭС. По данным военных, дрон был перехвачен над Смоленской областью.

- Число пострадавших при пожаре в Рязанской области достигло 135 человек.

- США нацелены на полноценное мирное соглашение по Украине, а не на прекращение огня, сообщил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф. По его словам, Вашингтон и Москва достигли согласия по поводу гарантий безопасности Украине.

- Штаты сохраняют санкции против РФ и могут ввести новые, если не будет договоренности о решении украинского кризиса, заявил госсекретарь Марко Рубио.

- Евросоюз будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется для справедливого и прочного мира, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским.

- Трамп выразил надежду на освобождение в Белоруссии 1,3 тысячи заключенных.

- Боец Хамзат Чимаев (представляет ОАЭ) одержал победу над Дрикусом Дю Плесси из ЮАР на турнире UFC 319 в Чикаго, теперь он чемпион UFC.