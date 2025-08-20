Роспотребнадзор сообщил, что вода в Черном море соответствует нормам

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в воде Черного моря отклонений от норм не выявлено.

"Все наши прогнозы по локализации загрязнения пляжей Анапы и Темрюкского района подтвердились. На сегодняшний день в воде Черного моря от Геленджика до границы с Абхазией никаких отклонений от норм нет", - сказала Попова журналистам.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего произошел разлив топлива. При крушении были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута. Часть мазута выбросило на побережье в районе курорта Анапа и его пригородов, были загрязнены 54 км береговой линии.

В апреле глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что 141 пляж в Анапе и девять пляжей Темрюка не соответствуют санитарно-гигиеническим нормам и не могут быть использованы для летней рекреационной кампании, но отдыхать в этой зоне можно будет без купания в море.