Минтранс предложил менять инвестсборы для аэродромов при сокращении пассажиропотока

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Минтранс разработал проект правил формирования сборов с авиакомпаний для финансирования реконструкции аэродромов, проводимой в рамках концессионных соглашений с инвесторами. Предполагается, что размер сбора может корректироваться, в том числе при снижении пассажиропотока аэропорта.

Проект постановления правительства, описывающий такие правила, вынесен на публичное обсуждение на regulation.gov.ru. Согласно предложенной формуле, инвестсбор за каждого перевезенного пассажира составит 150 рублей, помноженные на уровень инфляции на текущий год. При этом в некоторых случаях к формуле может применяться корректирующий коэффициент. Одно из таких условий - сокращение пассажиропотока группы аэропортов, объединенных для взимания сборов, относительно предыдущего года. Кроме того, инвестсбор может быть скорректирован при изменении прогнозируемого размера средств на покрытие расходов концессионера: в том числе в силу заключения нового концессионного соглашения или досрочного прекращения ранее заключенного, изменения ключевой ставки ЦБ или размера направляемых на реконструкцию бюджетных средств.

Предполагается, что утверждать такие корректировки будет правительство. Само постановление в случае его принятия будет действовать с марта 2026 по март 2032 года.

Госдума летом ввела поправки в Воздушный кодекс, которые узаконивают инфраструктурные сборы с авиакомпаний для реконструкции аэродромов по концессии. Такие сборы будут взиматься в рамках группы аэропортов и направляться на реконструкцию одного или нескольких из них (правила определения таких групп также описаны в проекте постановления). Собранные средства будут аккумулироваться на базе подведомственного Росавиации ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)" и направляться собственникам аэропортов на возмещение их инвестиций, в том числе погашение кредитов. Изменения в закон вступают в силу с 1 сентября 2025 года. Аэродромы, по которым концессионные соглашения заключены до этой даты, не будут включаться в группы.

Реконструкция аэродромов при таком подходе в конечном итоге будет профинансирована за счет повышения стоимости авиабилетов, тарифная нагрузка на одного пассажира в среднем составит 150 рублей, заявлял глава Росавиации Дмитрий Ядров. Тарифы увеличатся только для пассажиров тех рейсов, которые обслуживаются аэропортами холдинга, реализующего проекты концессии, подчеркивал он. В России несколько таких холдингов, крупнейшие из них - "Новапорт", "Аэропорты регионов", "Аэродинамика".

Всего, по словам Ядрова, для модернизации 28 аэродромов до 2030 года планируется привлечь более 124 млрд рублей внебюджетного финансирования, что составляет 45% от общей стоимости проектов. При этом сообщалось, что из федерального бюджета в 2025-2027 годах на такие проекты планируется выделить более 50,5 млрд рублей.