Более 87% детей иностранцев, подавших заявки, не зачислены в российские школы в 2025

Фото: EPA/ТАСС

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - В 2025 году в российские школы не были зачислены более 87% несовершеннолетних иностранных граждан, претендующих на обучение; из них большинство - из-за неправильной подачи документов на тестирование, сообщил Рособрнадзор.

"Рособрнадзор продолжает мониторинг тестирования на знание русского языка несовершеннолетних иностранных граждан, претендующих на зачисление для обучения в российские школы. (...) Всего за апрель-август документы в образовательные организации были поданы на 23 616 детей, имеющих иностранное гражданство", - говорится в сообщении.

Полный комплект документов был подан только на 8 223 ребенка, которых допустили к тестированию.

"Проходили тестирование 5 940 детей, из них успешно с ним справились 2 964 - 50%, или 12,6 % от общего количества детей, на которых были поданы документы для обучения в российских школах", - сообщили в ведомстве.

В Рособрнадзоре напомнили, что варианты тестирования разработаны с учетом уровня обучения в каждом классе общеобразовательной школы - с первого по одиннадцатый классы. Для поступления в первый класс требуются навыки говорения, слушания и понимания устной речи, а также лексико-грамматические знания. Тестирование для зачисления в первый класс проводится только в устной форме. Со второго класса диагностическая работа дополняется заданиями на проверку навыков чтения и письма, соответственно тестирование проводится в устной и письменной форме. Все задания направлены на оценку способности иностранного гражданина обучаться на русском языке в рамках образовательных программ соответствующего класса.

Кроме тестирования для зачисления ребенка в российскую школу родители обязаны подготовить ряд документов, в том числе копии документов, подтверждающих родство заявителя или законность представления прав ребенка, копии документов, подтверждающих законность нахождения ребенка в стране и право его законных представителей на пребывание (проживание) в России, медицинское заключение об отсутствии у ребенка инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, копии документов законных представителей, уточнили в Рособрнадзоре.

Все документы представляются на русском языке или вместе с заверенным переводом на русский язык. Они проходят обязательную верификацию. В случае предоставления неполного комплекта документов образовательная организация возвращает заявление о приеме в школу без его рассмотрения.

Обязательное тестирование на знание русского языка несовершеннолетних иностранных граждан было введено с 1 апреля 2025 года. Отсутствие положительного результата тестирования является основанием для отказа в зачислении в российские общеобразовательные организации.

